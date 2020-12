2020 não terá o “Maringá Encantada”

Através de nota distribuída nesta manhã, a Prefeitura de Maringá informou que não instalará iluminação natalina nas ruas, avenidas e praças da cidade, como fez nos últimos três anos a partir da criação do projeto ‘Maringá Encantada’. Também não funcionarão a roda-gigante e a estação luz com passeios de jardineira. O Parque do Japão e outras áreas públicas, como a praça da Catedral, também não serão decoradas.

Segundo a prefeitura, a decisão segue o entendimento de que o agravamento da pandemia exige que os esforços da gestão sejam concentrados no enfrentamento do coronavírus. Recursos financeiros e humanos estão alocados para assegurar a infraestrutura necessária para garantir atendimento médico, leitos hospitalares, insumos, medicamentos e aquisição de vacinas.

A suspensão das atividades natalinas, das quais a instalação de luzes em espaços públicos, é, segundo a prefeitura, apenas um detalhe dentro do imenso projeto da ‘Maringá Encantada’, leva em consideração os riscos de contágio pelo vírus ao promover eventuais aglomerações. Como não há margem segura de prevenção fora dos protocolos de cuidados, como uso de máscara e distanciamento físico, a decisão é convergente com a preocupação de conter a circulação viral para preservar a infraestrutura de saúde e salvar vidas.

VACINA – A gestão também acompanha a evolução dos testes clínicos de diversas vacinas em desenvolvimento no mundo a espera de um produto seguro, certificado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Assim que vacina esteja disponível, independente dos movimentos dos governos estadual ou federal para aquisição do produto, a gestão municipal vai se apressar em garantir doses suficientes para imunizar toda a população, segundo estratégia já em estudo para que esse processo seja rápido para contemplar todos os públicos.