Paz selada na SEMOB

Um encontro nesta quinta-feira (16) entre representantes de motofretistas e o secretário da Mobilidade Urbana de Maringá selou a paz entre os dois lados,

O deputado estadual Do Carmo (PSL) estava mediando um acordo desde que declarações do secretário Gilberto Purpur não foram bem aceitas por motociclistas que trabalham com frete.

“Nossa intenção é buscar a segurança, a paz no trânsito”, disse o deputado, que garantiu a realização da manifestação marcada para a manhã de sábado ao lado do Estádio Regional Willie Davids. O ato será pacífico e a ideia é de que os profissionais, agentes de trânsito e o secretário contribuam para a segurança do trânsito maringaense. (inf Angelo Rigon)