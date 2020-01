Todos contra a dengue

A Prefeitura de Sarandi realiza nesta sexta-feira (31) a primeira ação contra a dengue neste ano. As ações terão início na região sul da cidade devido ao alto número de casos notificados na região. O início das atividades serão às 8h, com concentração no Ginásio de Esportes Tancredo Neves. O movimento é uma parceria com todas as Secretarias Municipais.

Equipes formadas por agentes de endemias, servidores de todas as secretarias municipais e voluntários estarão recolhendo materiais que podem acumular água e fiscalizando residências, comércios e terrenos. Deste modo, fica suspenso o expediente e as atividades no dia 31 de Janeiro de 2020 (sexta-feira) em todos os departamentos municipais, exceto nos de natureza contínua e essenciais, segundo consta no Decreto Nº 1316/2020

A Central da Dengue de Sarandi divulgou no último dia 24 (sexta-feira), o resultado do 1º LIRAa (levantamento rápido de índice para Aedes Aegypti) realizado em 2020. O resultado aponta que no momento, o município está com alto risco para epidemia de dengue. Foram visitados 406 terrenos Baldios e encontrados criadouros do mosquito Aegypti em 41 deles. Já os 1.560 imóveis visitados, apresentaram 103 criadouros.