Morre o comunicador Lauro Barbosa

O velório do corpo do jornalista e radialista Lauro Aparecido Barbosa, que morreu na manhã de hoje no Hospital Santa Rita, está previsto para ter início por volta das 19h30, na sala 1 da Capela do Prever do Cemitério Parque de Maringá. A cremação acontecerá amanhã, em horário a ser divulgado.

Lauro, de 62 anos, fazia tratamento contra o câncer. Em 2018 ele passou por procedimento cardíaco (uma trova valvar), e desde então a recuperação era lenta. Hoje, no Facebook, onde comentava sobre políticas e temas da cidade, uma postagem surpreendeu e comoveu seus leitores.

A postagem foi feita pelo seu filho. A última postagem escrita por Lauro foi feita ontem, em que, ao dar bom dia, acrescentou “eu amo vocês”.