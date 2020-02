Três pessoas morrem em colisão frontal na PR-444

Uma colisão frontal entre dois automóveis, deixou três pessoas mortas e uma quarta

gravemente ferida. O trágico acidente foi registrado domingo (2) no início da

noite, no KM 7 da PR-444, na cidade de Arapongas. A batida envolveu um veículo modelo

Hyundai HB20, com placas de Londrina e um VW Cross Fox da cidade de Assaí.



Com a violência do impacto, o motorista do HB20, Lauro Alberto Vieira dos Santos de

43 anos, foi ejetado a cerca de 60 metros e teve morte instantânea. Possivelmente o

condutor não usava o cinto de segurança. O motor do carro saiu e foi parar a 150 metros

do local da colisão. Lauro estava sozinho no carro, ele era enfermeiro na cidade de

Apucarana.

Já o Cross Fox era ocupado por três pessoas, sendo dois rapazes e uma idosa de 67 anos.

Alan Caetano Costa de 22 anos, a principio motorista do carro e a passageira Josefa

Maria da Silva, morreram na hora. A pessoa que viajava no banco traseiro do carro, foi

socorrido apresentando ferimentos graves. A vítima deu entrada em uma Unidade

Hospitalar da cidade de Arapongas. Alan era neto da idosa que faleceu.

Ambos os veículos ficaram destruídos. O acidente mobilizou diversas equipes de resgate,

além de Patrulheiros da Polícia Rodoviária Estadual do posto de Rolândia, que irão apurar

as circunstâncias deste trágico acidente. Os corpos das vitimas fatais foram removidos e

encaminhados ao IML de Apucarana. (inf Corujão Noticias)