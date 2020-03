Novo decreto suspende atendimento presencial nos bancos

O decreto nº 462, o segundo com medidas adicionais ao decreto nº 445, entra em vigor amanhã (24) em Maringá e que suspende os atendimentos presenciais nas agências bancárias.

As principais mudanças: atendimento presencial apenas no período de pagamento das aposentadorias, conforme calendário do INSS, e exclusivamente para aposentados. Os bancos deverão organizar as filas, respeitando a distância mínima de 2 metros entre pessoas, além de dispor de álcool em gel. No atendimento ao público, funcionários deverão usar luvas e máscara de proteção. Os demais serviços deverão ser prestados aos clientes apenas na forma de teletrabalho (home office).