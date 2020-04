Pode ou não pode abrir? Confira as atividades liberadas em Maringá

A Prefeitura de Maringá segue firme nas ações de prevenção e combate ao coronavírus (COVID-19). Todas as decisões, publicadas em decretos, foram tomadas com base em estudos técnicos. O objetivo é amenizar o impacto econômico causado pela paralisação das atividades na cidade e, ao mesmo tempo, preservar a vida do cidadão maringaense. “As formas de prevenção ainda são as mesmas. Precisamos cuidar de nós e de quem está ao nosso redor”, afirma o prefeito Ulisses Maia. Veja abaixo o que pode e o que não pode funcionar com base nos decretos publicados (acesse todos os decretos de prevenção em https://insta.am/Decretosmunicipais).

COMÉRCIO VAREJISTA DE RUA – DECRETO Nº 566/2020

Funcionamento das 10h às 16h, de segunda a sexta

Obrigatório o rodízio de funcionários:

– Até 4 funcionários, pode trabalhar 100% do efetivo

– De 5 a 9 funcionários, pode trabalhar 60% do efetivo

– De 10 a 19 funcionários, pode trabalhar 50% do efetivo

– De 20 a 49 funcionários, pode trabalhar 40% do efetivo

– 50 funcionários ou mais, pode trabalhar 30% do efetivo

MERCADOS, SUPERMERCADOS, MERCEARIAS, PADARIAS, CASAS DE MASSAS E PRODUTOS NATURAIS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, QUITANDAS, COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E LOJAS DE CONVENIÊNCIA – DECRETO Nº 566/2020

Podem funcionar de segunda a sexta, das 8 às 20 horas e aos sábados das 8h às 18 horas, exceto nos feriados. Drive thru, delivery ou retirada no balcão são liberados (a retirada no balcão é proibida para os que estejam localizados no interior de shoppings centers).

RESTAURANTES, BARES E LANCHONETES – DECRETO Nº 566/2020

Drive thru, delivery ou retirada no balcão são liberados (a retirada no balcão é proibida para os que estejam localizados no interior de shoppings centers).

AGÊNCIAS BANCÁRIAS – DECRETO Nº 566/2020

As agências bancárias estão atendendo em horário normal, com medidas de prevenção obrigatórias.

SALÕES DE BELEZA E BARBEARIAS – DECRETO Nº 578/2020

Liberados desde quarta, 22, para atendimento de terça a sábado, das 9h às 17 horas, com regras baseadas em medidas de prevenção, adotadas pelo município.

FEIRAS LIVRES, FEIRA DO PRODUTOR E FEIRA ORGÂNICA – DECRETO Nº 578/2020

Poderão ocorrer de segunda-feira a sábado, das 7h às 11 horas e das 16h às 20 horas, com critérios de padronização de montagem e operacionalização, sendo permitido a instalação de até duas bancas por família, com espaçamento de 2 metros cada e a presença de dois feirantes por banca. É obrigatório a implantação da fita de isolamento que impeça o consumidor se aproximar do feirante.

SETOR HOTELEIRO – DECRETO Nº 578/2020

Poderá funcionar apenas para o recebimento de hóspedes ligados à saúde, às atividades essenciais e clientes mensalistas. Existem regras para agendamentos e reservas para hóspedes e medidas de prevenção para funcionários. As regras valem para hotéis, hostels, pousadas e motéis.

O QUE AINDA NÃO PODE FUNCIONAR?

Atividades que promovem a aglomeração de pessoas como casas noturnas, pubs, lounges, tabacarias, boates, academias de ginástica, teatros, cinemas, clubes, associações recreativas, áreas comuns e recreativas de condomínio, shoppings centers varejistas, atacadistas e galerias, presença em áreas de lazer públicas como pistas de skate, “Meu Campinho”, ATIs, complexos e quadras esportivas, aglomeração de pessoas em praças e parques, além de eventos públicos ou articulares, como casamentos, aniversários, formaturas ou outros formatos de confraternização.

Igrejas não podem abrir para o público, podendo realizar apenas atividades religiosas por meio de aconselhamento individual. Reuniões coletivas devem ser feitas de forma virtual.

VALE LEMBRAR:

Os estabelecimentos comerciais, indústrias e de prestação de serviços que estão autorizados a receberem o público, devem estar atentos aos protocolos de higienização, ser conscientes e garantir a segurança de seus funcionários e clientes. É obrigatório a disponibilização de álcool gel 70% e o uso de máscara. Acesse os decretos e veja todas as medidas e especificações para cada segmento.