Motorista avança preferencial e causa acidente fatal

O cruzamento da Avenida Dona Sophia Rasgulaeff com a Rua Cuba, no Jardim Oásis, zona norte de Maringá, foi palco de mais um acidente fatal.

O motorista de um veículo VW Gol, trafegava pela Rua Cuba e avançou a Avenida sem dar a preferência ao motociclista, que transitava pela via no sentido bairro-centro. O impacto entre os veículos foi inevitável. A colisão deixou o motociclista que ocupava uma Honda Twister, gravemente ferido.

Após colidir na lateral do automóvel, Carlos Alexandre Orsini, de 37 anos, foi arremessado a vários metros.

Populares acionaram o socorro e duas equipes do Samu que compareceram no local, para prestarem atendimento ao motociclista que sofreu um grave traumatismo craniano. Orsini foi encaminhado ao Hospital Santa Casa, mas durante a madrugada ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o condutor do Gol, nada sofreu.

Comerciantes e moradores do bairro, relataram a nossa equipe, que frequentemente ocorrem acidentes neste endereço. E que em outras ocasiões, já foram registrados acidentes fatais no local. E mais uma vez a falta de atenção ocasionou um acidente grave no cruzamento.

A PM atendeu a ocorrência e na sequência tudo será apurado pela delegacia especializada em acidentes de trânsito. O motociclista trabalhava como entregador em um depósito de materiais para construção. (inf Corujão Noticias)