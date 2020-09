Girl power! Viviane Bordin comemora “Império Digital”

Please enter banners and links.

Ceo da revista digital Diamond Brazil, Viviane Bordin falou sobre o sucesso como empresária e como sua experiência numa das maiores revistas de ensaios sensuais do mundo ajudou a modelo a construir seu “império digital”.

“Eu trabalhei muito tempo com a Playboy, tive contrato a Playboy da América Latina durante dois anos. A sede deles era na Argentina, então eu viajei bastante com eles e fiz vários eventos, muitos trabalhos de foto e várias revistas no mundo.Aqui no Brasil eu fiz três vezes a Playboy, sendo duas capas. Fui capa da revista em Portugal também. Então com toda essa experiência com ensaios sensuais, trago essa inspiração como da Diamond, eu que organizo tudo, que contrato as modelos, organizo toda a produção.O site evoluiu nesse tempo de pandemia, como as pessoas estavam em casa procurando por entretenimento online, eu tive um êxito nesse quesito, subiram o número de assinaturas na os acessos também. A revista conseguiu ficar mais conhecida, além do Brasil inclusive porque já temos também o Diamond Europa e o Diamond Estados Unidos, estamos crescendo cada vez mais.” disse Viviane. (foto Andrea Schaefer)