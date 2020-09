Crusoé: Toffoli e as emprenteiras

Please enter banners and links.

A revista Crusoé teve acesso à íntegra da apuração da Procuradoria-Geral da República sobre a relação do ministro do STF Dias Toffoli com as empreiteiras Odebrecht e a OAS:

Confira os destaques da reportagem:

– em vídeo exclusivo, Marcelo Odebrecht explica o esforço da companhia para contar com os préstimos do “amigo do amigo de meu pai” — como Toffoli era conhecido na empreiteira

– a Odebrecht, diz o empreiteiro, chegou a “pagar caro” a um escritório autorizado por Toffoli para “intermediar” a relação

– a máquina de lobby da empresa foi usada, com a anuência de Toffoli, para ajudar na aprovação do nome dele para o Supremo