Motocicleta vai parar sobre passarela

Um trágico acidente de trânsito registrado no final da manhã desta quinta-feira, 1,

matou dois moradores da cidade de Mandaguaçu.

O acidente ocorreu no KM155 da BR376, a poucos metros do trevo que da acesso ao município de Mandaguaçu.

As vítimas ocupavam uma motocicleta modelo Kawasaki Ninja 650 cilindradas. A moto colidiu

contra a passarela para pedestres, e os dois ocupantes morreram praticamente na hora.

A moto chegou invadir parte da passarela. Emerson Paiotte, de 34 anos, piloto da moto,

sofreu múltiplas fraturas e teve morte instantânea. O motociclista foi parar sobre a

passarela juntamente com a moto e o garupa, que foi identificado como Elizeu Rodrigues,

de 38 anos. Com a violência da batida da moto, na estrutura de ferro da passarela, Elizeu

teve uma das pernas amputada. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória, e após 30

minutos de procedimento de reanimação, realizado por socorristas da Concessionária

Viapar e Operações Aérea do Samu, ele não reagiu e infelizmente evoluiu para o óbito.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal, e

através do Instituto de Criminalistica que realizou todos os levantamentos possíveis na

cena do ocorrido. Uma testemunha chegou a relatar para os agentes da PRF, que a moto

transitava pela via marginal a BR-376, quando o motociclista teria perdido a direção da

Kawasaki.

Porém no local do acidente, os policiais encontraram vestígios que indicam que

a moto seguia pela rodovia sentido a Maringá. Os corpos das vítimas foram

removidos e encaminhados ao IML de Maringá.

Emerson era servidor público da prefeitura de Mandaguaçu. Ele trabalhava na coleta de

lixo. Agentes da Defesa Civil e Policiais Militares, estiveram no local auxiliando a PRF. (inf CorujãoNoticias)