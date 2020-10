Coligação pede impugnação de candidato a prefeito

A coligação Sarandi não pode parar (Republicanos, PTB, PSC, Cidadania, PSDB e PSD) apresentou à Justiça Eleitoral o pedido de impugnação do ex-prefeito Carlos Alberto de Paula Junior (PP), da aliança que reúne também PSL, Patriota, PSB, DC, MDB e Solidariedade. A alegada inelegibilidade decorreria de decisão irrecorrível por causa de contas rejeitadas.

O pedido foi protocolizado na quarta-feira, com base na chamada lista suja do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e no que caracterizaria “ato doloso de improbidade administrativa e condenação a suspensão dos direitos políticos em decisão proferida por órgão judicial colegiado”. O documento informa ao juízo da 206ª Zona Eleitoral que ao longo dos mandatos de De Paula como vereador (2000-2008) , vice-prefeito (2009) e nas duas gestões como prefeito (2010-2016) ele incorreu em ilicitudes e improbidades administrativas, “possuindo um extenso rol de 56 processos na Justiça Estadual do Paraná, sendo que destes 22 correm em segredo de justiça e 11 são de improbidade administrativa. Possui, ainda, dois processos na Justiça Federal do Paraná (improbidade administrativa e ação penal em razão de desvios e danos aos cofres do município de Sarandi no valor de 15 milhões) e quatro contas rejeitadas por irregularidades insanáveis que configuram atos dolosos de improbidade administrativa”. (inf Angelo Rigon)