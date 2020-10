Se a eleição fosse hoje Ulisses Maia venceria no 1º turno

Contratada pelo Grupo Maringá de Comunicação (GMC), uma pesquisa eleitoral feita

pelo Paraná Pesquisas, instituto especialista em opinião pública, indica os percentuais de

intenção de voto para a Prefeitura de Maringá. A cidade tem 13 candidatos a prefeito nas

eleições municipais de 2020.

Na pesquisa estimulada, o atual prefeito de Maringá, Ulisses Maia, do PSD (Partido Social

Democrático), tem o maior percentual de intenção de voto, com 41,4%. O candidato Dr.

Batista, do DEM (Democratas), aparece na sequência, com 11,1%, e em seguida

Homero Marchese, do Pros (Partido Republicano da Ordem Social), com 10,4%.

Dos que participaram da pesquisa eleitoral em Maringá, 12,1% responderam que não

votarão em nenhum dos 13 candidatos a prefeito e 6,3% disseram que não sabem.

Veja o percentual de intenção de voto dos candidatos a prefeito de Maringá na pesquisa

estimulada.

Sobre a pesquisa eleitoral em Maringá

Número de identificação da pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE): PR04937/2020

Quem foi ouvido: 720 eleitores da cidade de Maringá

Quando a pesquisa foi feita: entre os dias 04 e 07 de outubro

Margem de erro: 3,5% pontos percentuais para mais ou para menos

Grau de confiança: 95%