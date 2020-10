Carro de Maringá capota e motorista ca gravemente ferido

Um motorista de 35 anos ficou gravemente ferido, em um capotamento registrado na tarde desta segunda-feira, 12, na PR-542, no município de Colorado-PR. Além do condutor, outras três pessoas ocupavam o carro e ficaram feridas. O veículo que capotou é um GM Vectra com placa de Maringá. Segundo

informações da Polícia Rodoviária Estadual, o automóvel seguia pela rodovia sentido Itaguajé/Colorado, quando próximo a AABB, o motorista perdeu a direção do Vectra. O carro desgovernado atingiu

um barranco, capotou e na sequência caiu em uma ribanceira.

Jonathan Roberto de Souza (condutor), ficou preso entre às ferragens do veículo. Após 40 minutos de trabalho das equipes de resgate (Samu/Defesa Civil/Aeromédico/Bombeiros) ele foi resgatado apresentando trauma de tórax e face além de outras lesões. Ao ser estabilizado pela equipe de Operações Aéreas, o

motorista foi transportado de helicóptero até o Hospital Metropolitano de Sarandi.

Maurício Lemos, médico do Samu, relatou que o quadro clínico do motorista inspira cuidados. As demais vítimas, sendo duas mulheres e uma criança, foram socorridas conscientes e orientadas. As três

vítimas deram entrada no Hospital Santa Clara de Colorado. O acidente causou danos materiais de grande monta no automóvel. A PRE irá apurar as circunstâncias do acidente. (inf Corujão Noticias)