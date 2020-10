Quantas vidas custam uma eleição?

A pergunta está no site O Diário de Maringá, que publicou foto mostrando candidatos aglomerados em Santo Inácio, ao lado de dois deputados, a maioria sem máscara facial. Uma médica, candidata a prefeita, estava na muvuca do mau exemplo. De 8 pessoas numa das fotos, a única que usava máscara, cujo uso é obrigatório por lei, só uma (criança) usava.

“Não queremos acreditar que a dra. Geny Viollato, sendo médica, queira conquistar o voto a todo preço, nem que custe vidas. As autoridades precisam tomar providências, o Conselho Regional de Medicina precisa se pronunciar, pois uma médica que deveria estar dando o exemplo, mas por opção coloca em risco mais de 5.000 habitantes”, diz o texto, que traz dados: Santo Inácio não tem UTI e respiradores.