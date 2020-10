João Arruda convida candidatos para debate na frente da casa do Greca

Na videoconferência do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba (SMC) na noite desta quinta-feira (15), o candidato a prefeito João Arruda (MDB) convocou os demais candidatos para um debate na frente da casa do prefeito Rafael Greca (DEM).

“Quero elogiar a participação de todos os candidatos, eu assisti o debate da Band ontem e Curitiba precisa saber que temos excelentes opções. Nós não temos apenas o candidato que vai à reeleição, nós temos ótimos nomes, ótimas propostas que podem ser aprimoradas através do debate”, disse João Arruda.

João Arruda chamou os concorrentes até o apartamento do prefeito na avenida Vicente Machado, no Batel, ou na sua chácara em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. A maior parte dos candidatos já topou a ideia enquanto Greca, que mais uma vez faltou ao debate, agora no Sindicato dos Metalúrgicos, estava fazendo uma ‘live’ nas suas redes sociais no mesmo momento, atividade que facilmente poderia ter sido remarcada. (inf Blog do Tupan)