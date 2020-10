“Susto grande”

O galho de uma árvore caiu sobre uma caminhonete na tarde desta terça-feira, 20, na avenida São Paulo, na Zona 7 em Maringá.

Ninguém ficou ferido por muita sorte.

O caso aconteceu por volta das 15h30, próximo ao cruzamento com a avenida Colombo. De acordo o motorista, ele seguia pela avenida no sentido centro/bairro quando, de repente um galho caiu em cima do veículo.



O para-brisa do carro foi atingido e quebrou, mas o motorista não se feriu, porém ficou muito assustado com a situação. (inf Plantão Maringá/foto André Almenara)