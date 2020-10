Acidente grave envolvendo motociclista logo pela manhã

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na manhã desta quarta-feira (21) deixou um jovem ferido, em Maringá. A ocorrência foi registrada na Avenida Prefeito Sincler Sambatti (Contorno Sul), no

bairro Jardim Bertioga.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a situação foi registrada por volta das 6h. Na moto estava um jovem de 23 anos, identificado apenas como Anderson, que sofreu ferimentos moderados. Já no táxi estava o motorista que não se feriu.

Anderson foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros e com apoio da equipe médica do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), ele foi levado ao Hospital Universitário.

Segundo o motorista do táxi, que seguia pela Rua Limoeiro e ao tentar entrar no Contorno Sul, não viu o motociclista que seguia no sentido à Sarandi. (inf Plantão Maringá/foto André Almenara)