Capotamento deixa quatro pessoas feridas em Maringá

Quatro pessoas ficaram feridas após um carro capotar e bater contra uma árvore, na

Avenida Euclides da Cunha, na Zona 4, em Maringá.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção em uma curva próximo a Avenida Humaita. Ele bateu no meio fio, na sequência o automóvel capotou e atingiu uma árvore. As causas do

acidente são desconhecidas. No veículo estavam dois homens e duas mulheres, que

sofreram ferimentos moderados. Quando as equipes de resgates chegaram no local, duas

pessoas, já estavam fora do veículo.

Já o motorista e a passageira que ocupava o banco do carona, ficaram encarcerados no Citroën C4. Após os bombeiros realizarem o desencarceramento as vítimas foram estabilizadas e encaminhadas para hospitais de

Maringá. O acidente mobilizou socorristas do Corpo de Bombeiros e Samu. Os feridos não tiveram os nomes divulgados. (inf Corujão Notícias)