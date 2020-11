Perseguição termina em morte em Maringá

Um homem de 38 anos, identificado como Luiz Augusto Kiiller morreu nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 2, após fugir de uma abordagem policial. Imagens de câmeras de segurança registraram parte da fuga.

A situação foi registrada na Avenida Morangueira, ao lado do Contorno Norte. O homem ocupava uma caminhonete Chevrolet S10, com placa de Telêmaco Borba.

O veículo atingiu um poste de energia e na sequência capotou. O corpo do motorista apresentava um ferimento causado por disparo de arma de fogo. O tiro acertou a região do abdômen.

Segundo um oficial do 4°BPM, a PM foi acionada via 190, para atender uma ocorrência de ameaça em um posto de combustíveis.



O estabelecimento fica situado na saída de Maringá para Astorga. Quando a primeira equipe policial chegou no local, se deparou com o suspeito realizando manobras perigosas. Na tentativa de abordagem, o motorista desobedeceu a ordem policial e fugiu em alta velocidade, sentido Jardim Alvorada.

Neste momento teve início o chamado acompanhamento tático. Durante a perseguição, o condutor teria jogado a caminhonete pra cima da viatura. Diante desta situação, um dos militares atirou contra o veículo. Na sequência o motorista se envolveu no acidente. Socorristas do Samu e Siate compareceram no local, porém o homem de 38 anos, teve morte instantânea.

Após o trabalho da polícia técnica (científica), o corpo do motorista foi removido e encaminhado ao IML de Maringá. O exame de necropsia irá apontar as reais causas da morte, se o motorista faleceu em decorrência do tiro ou dos ferimentos causados durante o acidente. No local não foi possível saber se o condutor residia em Maringá. Capitão Urbano (4ºBPM), nos relatou que as circunstâncias do ocorrido serão apuradas através de um Inquérito Policial Militar. (inf Plantão Maringá/img reprodução RICTV)