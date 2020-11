Entidades repudiam assédio a candidata trans

Via Maringá News:

Candidata a vereadora, Jessica Magno (PT), fundadora de coletivo trans em Maringá, vem recebendo assédio sexual e moral nas redes socais, o que mereceu um documento de repúdio assinado por várias entidades. Jessica Magno, que já foi candidata a deputada estadual e preside a Resistrans, recebeu o apoio das entidades que destacaram o fato de, ao se tratar de uma candidatura de mulher trans e jovem, “a situação se torna mais alarmante pois o agressor incide sobre a sexualidade da candidata como forma de depreciar seu espaço de luta e de garantia de direitos”.

Confira a íntegra da nota:

“As entidades signatárias desse documento vem a público repudiar o assédio sexual e moral que a candidata a vereadora Jessica Magno (PT) tem recebido por meio de whatsapp e nas redes sociais (Facebook e Instagram). As mensagens são repugnantes e criminosas ao tentar trocar o voto por sexo com a candidata que é mulher trans e defende a causa LGBT, sendo inclusive, presidente da entidade Resistrans.

O assédio sexual e moral para com as candidaturas de mulheres é algo, infelizmente, recorrente em nosso país, especialmente quando as candidatas são mulheres negras, indígenas, LGBT ou portadoras de deficiência.

Ao se tratar de uma candidatura de mulher trans e jovem, a situação se torna mais alarmante pois o agressor incide sobre a sexualidade da candidata como forma de depreciar seu espaço de luta e de garantia de direitos.

A candidata Jessica Magno também participa do Movimento Mais Mulheres no Poder que conta com apoio da OAB para coibir e exigir punição aos agressores.

Nosso apoio a candidata nesta luta que é de todas nós.

Força Jessica Magno, siga firme na sua caminhada!

Setorial de Mulheres do PT de Maringá

Associação Maringaense LGBT

Associação Maria do Ingá Direitos da Mulher

Associação Maringaense e Frente Feminista de Mulheres organizadas “Nenhuma a Menos”

Forum Maringaense de Mulheres

Instituto de Mulheres Negras Enedina Alves Marques

Marcha Mundial de Mulheres

Projeto Elas por Elas

Resistrans

Ação da Mulher Trabalhista PDT Maringá”