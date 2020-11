Na seção Túnel do Tempo de hoje, o site Manchete relembra os bons e velhos tempos da Caleche Drinks de Mandaguaçu.

Na foto, o registro do concurso da mais bela Garota Estudantil em 1991, ao fundo; animando a noitada, a banda Herdeiros do Nada com o vocalista Gustavo Saes, e locutores da rádio Colméia.