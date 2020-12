Comunicado SICREDI

O Sicredi comunica que ocorreu um arrombamento com uso de explosivos na agência de Floraí (PR), na madrugada desta terça-feira, 1º de dezembro de 2020. A Polícia Militar e a Companhia de Esquadrão Antibombas foram acionadas e nenhum funcionário ou associado ficou ferido durante o incidente.

O Sicredi lamenta o episódio e reafirma que segue investindo continuamente em segurança com o objetivo de proteger as pessoas, o patrimônio e para atender às necessidades dos seus associados e da comunidade onde atua. Além disso, vem oferecendo todo o apoio às entidades policiais para a solução do caso.

A agência ficará fechada nesta terça-feira (1º de dezembro) e voltará a funcionar normalmente assim que todos os reparos forem concluídos. Para maior comodidade dos associados, a cooperativa deslocou uma agência móvel para o município. A unidade de atendimento ficará na Praça da Igreja Matriz de Floraí. Os associados também podem realizar transações bancárias pelo aplicativo do Sicredi, disponível para smartphones e tablets, e pelo Internet Banking.