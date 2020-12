Câmera registra atropelamento de comerciante

Mais um grave acidente de trânsito foi registrado por câmeras de segurança em Maringá. O vídeo mostra um pedestre sendo atropelado e arremessado a vários metros. O comerciante Francisco Morales, de 78 anos, foi

socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Bom Samaritano após ter sido

atingido por uma motocicleta. O acidente ocorreu por volta das 12h00, na Avenida Brasil,

cruzamento com a Rua Basílio Saltchuk na região central da cidade, e mobilizou socorristas

do Samu e Siate.

Por conta da gravidade dos ferimentos, a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel

de Urgência (Samu) foi acionada. A vítima apresentava traumatismo craniano, trauma de

face além de outras lesões.

Nas imagens, é possível ver que o idoso tentava atravessar a avenida pela faixa de

pedestres, quando foi atropelado pela moto. O motociclista também ficou ferido e foi

encaminhado ao hospital, porém sem gravidade. A moto foi encaminhada para a Delegacia

de Polícia Civil, pois consta com queixa de roubo. A moto foi roubada no mês passado, na

zona norte de Maringá.

O motoqueiro relatou aos policiais militares, que comprou o veículo a poucos dias atrás, e

segundo ele não tinha conhecimento que a moto era roubada. O idoso atropelado é

proprietário de uma relojoaria no centro de Maringá, e havia ido até uma agência bancária.

Quando retornava para o seu estabelecimento, sofreu o acidente. (inf Corujão Notícias)