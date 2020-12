Festival elege melhores hambúrgueres de Maringá; conheça os vencedores

Depois de 18 dias de degustação, o público maringaense escolheu o hambúrguer preferido no Maringá Food Festival, festival gastronômico que está na terceira edição. O “Porquinho Farofeiro”, criado pela Brasa Burguer, foi o mais bem avaliado na votação popular. A criação eleita pelo público como melhor hambúrguer de Maringá leva carne bovina em formato smash, pulled pork e bacon, além de coleslaw (uma salada cremosa de repolho e cenoura) e uma farofa crocante de alho, que ajuda a dar nome à receita. Os vencedores do Maringá Food Festival Etapa Hambúrguer 2020 foram revelados na noite de segunda-feira (14), em uma live transmitida pelo canal do festival no YouTube.

Realizado apenas em formato delivery ou retirada no balcão para consumo em casa por conta da pandemia, o festival propunha que os jurados amadores que degustaram algum dos 25 lanches concorrentes avaliassem não apenas o sabor, mas também a criatividade, apresentação, temperatura e dissessem se indicariam o hambúrguer. Também era possível tecer elogios, fazer críticas e apontar pontos de melhoria. A decisão final não levou em consideração apenas a quantidade de votos, mas foi definida por um algoritmo criado pela JGV, empresa especializada em pesquisas de mercado, que audita a competição.

“Ao registrar seu voto após degustar o lanche, cada consumidor deu suas notas e fez suas considerações sobre cada um dos quesitos, que têm pesos diferentes no cálculo para chegar ao resultado final”, explica a diretora da JGV, Flávia Vicente.

O mesmo algoritmo foi usado para a decisão do júri profissional. O cronista de gastronomia e organizador do festival Comida di Buteco em Curitiba, André Bezerra, e o criador do Guia do Hambúrguer, Marcos Vigorito, encararam uma maratona no último fim de semana, degustando todas as 25 receitas criadas para o festival entre sábado e domingo. Marcos Vigorito, que participou da primeira edição do Maringá Food Festival, em 2018, diz que a disputa foi acirrada. “Foi um hambúrguer melhor do que o outro. Eu vi a evolução e o quanto eles se esforçaram para melhorar nesse período curto de dois anos”, comenta o expert em hambúrguer.

O eleito pelos jurados foi o “Burguer Dry Aged”, criado pelo Steak44. Apostando em ingredientes clássicos – pão, carne, queijo e bacon – o diferencial do lanche era um “caldo de suculência” que acompanhava o lanche em uma seringa, para ser injetado antes da primeira mordida. A combinação dos sabores simples, mas harmoniosos, com execução perfeita no preparo também agradou ao público – a receita apareceu em terceiro lugar no pódio do júri popular, atrás do hambúrguer suíno Billy The Pig, criação do Oink, restaurante especializado em carne de porco.

“A gente tá eufórico! Foi bom demais levar o terceiro lugar no voto popular e o primeiro no profissional. Quero agradecer à minha equipe, aos meus sócios e a todo mundo que pediu nosso lanche, aos jurados. E bora vender lanche!”, disse Hugo Michelan, da casa vencedora, logo após saber da colocação nas duas votações.