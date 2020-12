Motorista em fuga, fura pedágio e colide com veículo na rodovia

No inicio da madrugada desta terça,22, na PR 444 Km 29, em Mandaguari,

o motorista de um VW Golf em fuga, arrebentou a cancela do pedágio enquanto era perseguido por uma viatura da Policia Militar. Ele seguia sentido Londrina.

Ainda em Mandaguari, segundo a PM, o condutor invadiu a pista contraria e bateu frontalmente em um GM Onyx com placa de Maringá, ocupado por um casal e duas crianças.

O motorista do carro e a esposa foram conduzidos com ferimentos leves pra Santa Casa em Maringá. As crianças saíram ilesas. Todos foram socorridos pela Viapar.