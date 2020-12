Marcelo Crivella é preso no Rio

Prefeito do Rio de Janeiro e bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd), Marcelo Crivella (Republicanos) foi preso na manhã desta terça-feira (23) em uma ação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) em sua casa.

Crivella é investigado em um inquérito que ficou conhecido como o “QG da Propina” – um esquema de corrupção que acontecia dentro da prefeitura.

Além de Crivella, foram presos o empresário Rafael Alves e o delegado Fernando Moraes. O ex-senador Eduardo Lopes (Republicanos) também é alvo da operação, mas não foi encontrado em sua casa.

Segundo as investigações, um desdobramento da operação Hades – que revelou o “QG da Propina” na prefeitura do Rio -, empresas que tinham interesse em fechar contratos ou tinham dinheiro para receber do município tinha que pagar propinas em cheques a Rafael Alves, irmão de Marcelo Alves, que presidia a Riotur. Em troca, Rafael facilitaria a assinatura dos contratos e o pagamento das dívidas.

Ligação

Um vídeo gravado na primeira fase da operação Hades, em ação na casa de Rafael Alves, um delegado da Polícia Civil atendeu um telefone de Crivella para o celular do então presidente da Riotur.

O delegado atendeu a chamada e o prefeito Marcelo Crivella disse: “Alô, bom dia Rafael. Está tendo uma busca e apreensão na Riotur? Você está sabendo?”.

Depois de 30 segundos, ao perceber que não era Rafael, Crivella desligou o telefone.

No relatório, o delegado diz que “a forma de tratamento, o horário da chamada e o assunto em questão demonstram claramente a relação de proximidade e confiança entre o prefeito Crivella e o investigado Rafael Alves”. (inf Ag )