A equipe do segundo mandato de Walter Volpato

Via Angelo Rigon;

Esta é a foto oficial do secretariado da Prefeitura de Sarandi para a gestão 2021-2024. O anúncio aconteceu agora à tarde pelo prefeito Walter Volpato e pelo vice Wlademir Garbuggio.

O prefeito renovou a confiança com alguns nomes da sua administração passada e disse que realizado “uma ótima e nova gestão, com pessoas competentes e de confiança”.

Confira a lista completa das secretarias e os responsáveis pelas pastas:

Secretário de Educação: Antônio Del Nero

Secretária de Saúde: Aparecida Rodrigues (“Cida da Betel”)

Secretária de Desenvolvimento Econômico: Cinthya Gimenez

Secretário da Fazenda: José Sidney Gremes

Secretário de Meio Ambiente: Márcio Manoel

Secretária de Administração: Elizangela Freitas

Secretário de Planejamento: Alcides Ferreira

Secretário da Sejuv: Jairo Locatelli

Secretária da Assistência Social: Lucia Volpato

Secretário de Urbanismo: Junior Volpato

Secretário da Semutrans: David Cruz

Controladora Geral do Município: Maria Aparecida De Melo

Coordenador de Gabinete: Osvaldo Luis Alves

Assessor de comunicação: Roberto Lima

Autarquia Águas de Sarandi: Michel Caldato (superintendente)

Chefe de Gabinete: João Cláudio Massago

Preserv: Paulo Sergio (Superintendente)

Procurador Jurídico: Fábio Massao