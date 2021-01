Vacinação inicia na próxima quarta

O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, participou nesta quinta, 14, de reunião com ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para discutir a estratégia de imunização contra a COVID-19. A reunião foi online com a presença do presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Jonas Donizette, e prefeitos das maiores cidades do país. Ulisses participou da audiência na sala de reuniões do gabinete.

O Ministro Eduardo Pazuello adianta que a vacinação no Brasil iniciará de forma simultânea na quarta, 20, às 10h.



O Governo trabalha com cenário de 8 milhões de doses importadas, que serão distribuídas para os estados a partir de segunda-feira, 18. São 2 milhões de doses da AstraZeneca (importadas da Índia) e 6 milhões do Butantan.

De acordo com Ministério da Saúde, vacinação será prioritária para profissionais de saúde, idosos em asilos e indígenas aldeados. O Prefeito Ulisses Maia solicitou que profissionais da educação sejam incluídos também na primeira fase e destaca que agora os municípios se articulam para serem autorizados pelo Ministério da Saúde a comprar as vacinas com recursos próprios. Maringá tem R$100 milhões reservados para essa finalidade. “Estamos com tudo pronto e programado para iniciar a vacinação a partir de quarta-feira”, afirma Maia.