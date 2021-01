Insumos disponíveis para vacinação

O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, começa a receber na 15ª Regional de Saúde, a entrega de insumos para campanha de imunização contra COVID-19 através do Governo do Estado do Paraná

Segundo o prefeito Ulisses Maia, a previsão da chegada da vacina, em Maringá, é nesta terça, 19.

De acordo com Maia, a expectativa é começar a vacinação em Maringá, nesta quarta-feira, a partir das 10h, no Hospital Municipal. Lembrando que a vacinação será itinerante para não gerar aglomerações.

Para o diretor da 15ª Regional da Saúde de Maringá, Ederlei Alkamin, são 100 mil itens. Desses, 48 mil são seringas e 40 mil carteirinhas de vacinação. Os insumos são mais que suficientes para primeira etapa de vacinação na cidade