Estilingue humano no maior prédio do Brasil

Nesta última semana o atleta de Wingsuit, Luigi Cani, conhecido como “homem pássaro”, esteve em Balneário Camboriú gravando uma matéria com a equipe do Caldeirão do Huck da Rede Globo.

Pelas imagens divulgadas até o momento, Luigi foi lançado por uma espécie de estilingue humano do último andar do maior prédio do Brasil, o edifício Yachthouse da construtora Pasqualotto, o empreendimento conta com 81 andares e é considerado o maior residencial da América Latina.

Além de ser lançado por um estilingue, Luigi também voou entre as torres do Yachthouse nesta semana (veja abaixo).

A data da exibição na TV ainda não foi divulgada. (inf BC Noticias)