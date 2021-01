Política em Destaque

SECRETÁRIO ASSUME HOJE

O advogado José Roberto Tiossi Junior assume nesta segunda a Secretaria de Compliance e Controle da Prefeitura de Maringá, no segundo mandato do prefeito Ulisses Maia (PSD). Especialista em Direito e em Direito Tributário pela Universidade Anhanguera Uniderp, presidiu a Comissão de Gestão Pública da OAB Maringá e professor convidado em várias instituições em cursos de pós-graduação em Compliance e Direito Anticorrupção e Licitações e Contratos.

MUDANÇA DE LOCAL

Falando em Prefeitura de Maringá, agora o departamento de Assuntos Comunitários está funcionando no térreo do paço municipal. Na última sexta, Renaldo Silva, Presidente dos conjuntos Paulista I, II e III esteve por lá fazendo suas reivindicações.

QUANDO E COMO?

Defendos ferrenho das privatizações, o Presidente Bolsonaro e Ministro Paulo Guedes prometeram desfazer de diversas empresas para capitalizar o governo e reformas estruturais. No radar estariam o sistema Eletrobras, Correios, Casa da Moeda, Serpro, DataPrev entre outras. A pergunta é: Quando e como?

GRANDE DIA

Depois de tanta crítica e polemica, foi aplicada a primeira vacina no Brasil, em São Paulo. A enfermeira Monica Calazans atua na linha de frente e ficou emocionada ao receber a dose. Momento histórico e em breve Maringá e Região será realizada também. Prefeito Ulisses Maia não vem medindo esforços para que isso aconteça.

COMEÇA HOJE!

Os paranaenses proprietários de veículos devem ficar atentos: o calendário de vencimento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) começa nesta segunda-feira (18/01). O vencimento varia de acordo com a placa do veículo. Em 2021 a novidade é que o pagamento pode ser feito em 5 parcelas mensais com vencimentos em janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Além disso, o contribuinte pode pagar à vista, com 3% de desconto.



COLUNA SEMANAL

Luiz Neto, candidato a vereador pelo PODEMOS tendo feito 1019 votos na última eleição em Maringá, teve sua estreia no jornal O Maringá, onde todo domingo estará assinando uma coluna com as novidades e bastidores da politica municipal, regional, estadual e federal.

PROJETO NOVO

Apresentador Léo Junior, vem preparando um site com muitas novidades que promete agitar Maringá e região. Design arrojado e muita gente competente envolvida, a estreia está prevista para o mês de fevereiro.

MULTAS

Por volta das 18 horas do último sábado (16/1), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam um carro com uma dívida de R$ 335 mil em multas na BR-376. Foi no km 201, na Unidade Operacional de Mandaguari. O veículo tem placas de Maringá e segundo o motorista, que não tinha CNH, ele estava a caminho de Arapongas. O homem de 24 anos trafegava na companhia da esposa e de dois filhos.

VEREADOR EMPOSSADO NA CADEIA

Tomou posse quarta-feira (13) através de videoconferência, o vereador de Alvorada do Sul, no norte do Paraná, que foi reeleito na prisão, isso mesmo, foi reeleito na PRISÃO. Diogo Canata, que está preso no município vizinho de Bela Vista do Paraíso desde julho do ano passado, foi empossado por determinação judicial.

NÀO PODE MAIS

A Diocese de Campo Mourão publicou o documento “Orientações dignas para celebração do Sacramento do Matrimônio”, de como devem ocorrer as celebrações de casamento nas paróquias da cidade. Entre os destaques estão as regras que proíbem algumas tradições praticadas em casamentos, como a entrada dos padrinhos e a chuva de arroz no final da cerimônia. A rigidez das normas não impede que os noivos tenham vários padrinhos, mas somente um casal deverá ser chamado para assinar os documentos como testemunhas. Os demais casais apenas marcam presença.

PRESIDENTE AMUSEP

O prefeito reeleito de Ângulo, Rogério Aparecido Bernardo, é o novo presidente da Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense (Amusep). Ele foi eleito na última terça-feira (12), pela manhã, durante Assembleia Geral Ordinária da entidade, realizada no Auditório Hélio Moreira, localizado no Paço Municipal de Maringá. A eleição ocorreu em chapa única. O mandato vai até 31 de dezembro deste ano. Além de Bernardo, na Presidência, a Diretoria Executiva é composta por Fernando Brambilla, prefeito reeleito de Santa Fé, na primeira Vice-Presidência; e Édilen Henrique Xavier, o Mineiro, de Doutor Camargo, também, reeleito na segunda Vice-Presidência. Por força do Estatuto, a sessão foi presidida pela prefeita de Mandaguari, Ivonéia de Andrade Aparecido Furtado, a Enfermeira Ivonéia.

PARABÉNS PELO ACESSO

O Londrina está na Série B do Brasileiro! No sábado (16), foram realizados os dois jogos da sexta e última rodada do Grupo C, na segunda fase da Série C. Fora de casa, o Tubarão venceu o Remo por 1 a 0 com gol no fim e garantiu o acesso – apesar do revés, o Remo terminou na liderança e se classificou para a final.

ÚLTIMA

Segunda-feira diferente no futebol nacional, hoje é dia de clássico entre Timão e Palmeiras. Depois de golear o Fluminense de forma brutal, o Corinthians deve ter uma pouco mais de dificuldade na noite de hoje e vencer pelo placar mínimo e garantir mais 3 pontos e continuas na briga pelo título do brasileirão.