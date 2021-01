Avião com vacinas faz curva errada e entra em rota de colisão com jato da GOL no Paraná

Um avião monomotor com vacinas a bordo fez uma curva errada após a decolagem e acabou entrando em rota de colisão com um jato da GOL, no Paraná.

O caso aconteceu na manhã desta terça-feira, 19, e envolveu um Boeing 737-800 da GOL de matrícula PR-GUC e um Cessna C208 Caravan do governo do Paraná, de matrícula PP-MMS.

Esse último levava doses da vacina CoronaVac para Londrina e decolou do Aeroporto Bacacheri, na região mais central da capital paranaense.

O jato da GOL, por sua vez, cumpria o voo G3-1212, procedente de Guarulhos, e se aproximava do Aeroporto Internacional Afonso Pena em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, quando ficou em rota de colisão com o C208.Em um áudio da frequência de Controle Aéreo obtido pelo AEROIN, nota-se que a controladora instruiu o jato da GOL a abandonar a aproximação para o Afonso Pena, para não colidir com o Cessna C208 Caravan, que tinha o indicativo de chamada (callsign) Resgate 03.

De imediato, os pilotos da GOL fazem uma curva para evitar a colisão e também respondem à controladora, cortejando a informação. Neste momento, é possível ouvir o alarme de desativação do piloto automático do Boeing 737, apontando que a aeronave estava em modo automático e os pilotos precisaram desativá-lo para tirá-la da rota de colisão.

O piloto da GOL também confirma TCAS RA, que é o Resolution Advisory, que é um comando de voz para evitar uma colisão, indicando para subir ou descer. Este aviso de RA só é dado quando o jato está a 3 milhas náuticas (5,5km) de distância da outra aeronave ou a 25 segundos ou menos do impacto.

Em seguida quem fala é o Resgate 03, informando que está corrigindo sua rota e voltando para a curva prevista, que era para a esquerda e não direita.Após isso, o GOL arremete e o C208 segue sua rota prevista para Londrina. Minutos depois o Boeing 737 pousa no Afonso Pena sem nenhum problema adicional.

Por ser uma situação chamada de close-call, onde um acidente fica próximo de acontecer, uma investigação do CENIPA provavelmente será aberta a fim de apurar o ocorrido.

No entanto, no momento, não é possível afirmar o que levou o C208 a fazer a curva para o outro lado, assim como quão distantes as aeronaves ficaram, já que os dados de aplicativos de rastreamento de voo como o FlightRadar24 não tem uma precisão tão exata.

O Governo do Paraná divulgou nota oficial sobre o ocorrido, confira abaixo:

Em atenção ao incidente havido no dia de hoje (19/01/2021), envolvendo aeronave Grand-Caravan, prefixo PP-MMS, do Estado do Paraná, e de aviação comercial, no terminal do aeroporto Afonso Pena, em Curitiba/PR, a Casa Militar da Governadoria tem o seguinte a informar: Segundo relato do comandante da aeronave prefixo PP-MMS, após todos os procedimentos técnicos de decolagem, o piloto automático, devidamente acoplado, apresentou uma atitude inesperada, curvando à direita.

Diante disso, a tripulação tomou os procedimentos técnicos necessários, porém este não respondeu de imediato, e que logo após foi obtida a informação de tráfego. Nesse momento, foi desacoplado o piloto automático e retomado o procedimento de decolagem sem o auxílio do equipamento.

Ressaltamos que não houve um acidente, mas um incidente, o qual foi devidamente reportado às autoridades aeronáuticas. Dentro da dinâmica da aviação, foram tomadas as medidas técnicas mitigadoras para manter a segurança de voo. Isso significa que a tripulação estava atenta e segura em seus procedimentos. Após a Casa Militar tomar conhecimento do fato, determinou que a aeronave permanecesse em solo, até a intervenção de manutenção. Nesse tocante, destacamos que todas as aeronaves sob responsabilidade do órgão estão com suas manutenções em dia.

Em relação ao incidente, sem prejuízo da apuração aeronáutica, a Casa Militar irá realizar uma averiguação interna do ocorrido. (inf Carlos Martins Aeroin net)