Politica em Destaque

VISITANDO

Presidente da Câmara Municipal de Sarandi, vereador Nildão esteve na prefeitura de Maringá onde conversou bastante com o secretário de assuntos metropolitanos e institucionais, Fausto Herradon, principalmente sobre os problemas de mobilidade entre os dois municípios.

BRASIL NA CONTRAMÃO

Prorrogação do auxílio emergencial, possibilidade de flexibilização do teto de gastos, instabilidade política e logística de vacinas causaram nervosismo nos investidores. Os últimos pregoes da B3 (Bolsa de valores de São Paulo) acumularam quedas. A última semana registrou 2,5% negativos. Diferente é claro, dos índices americanos: NASDAQ, DOW JONES e etf S&P500 que estão em euforia pelos recordes alcançados. A pergunta é; O Brasil está na contramão?

GAMBITO DA RAINHA

Alex Chaves, vereador na cidade de Maringá, gosta muito de xadrez e joga diariamente nos aplicativos. O nobre edil deverá estar na disputa por uma cadeira de deputado em 2022, estadual ou federal, vamos aguardar.

ASSESSORANDO

Grande liderança na cidade de Ibiporã, o jovem Diogo Fenti, que inclusive já disputou a prefeitura local, agora está assessorando a vereadora Maria Galera, mais votado do município com 1307 votos.

NA BAND

Prefeito de Engenheiro Beltrão, Junior Garbim esteve na semana passada na Band Maringá, participando do programa Band Cidade 2ª edição e falou sobre tudo e principalmente a situação que encontrou o executivo local.

PODE PEDIR MÚSICA

A diretoria da Sociedade Rural de Maringá (SRM) decidiu adiar pela terceira vez a 48ª edição da Expoingá para outubro. O evento, que estava programado para ocorrer entre os dias 6 e 16 de maio, vai ser realizado entre os dias 7 e 17 de outubro de 2021.

RETORNO

Vereador Mário Hossokawa, presidente da Câmara Municipal de Maringá, está cuidando de todos os detalhes para a sessão oficial de abertura dos trabalhos dessa nova Legislatura que ocorrerá no dia 2 de fevereiro. O prefeito Ulisses Maia já confirmou sua presença.

ÓTIMA NOTICIA

O presidente da AMERIOS (Associação dos Municípios de Entre Rios), ex-prefeito de Brasilândia do Sul, Marcio Marcolino, recebeu na última terça-feira (19), a boa notícia de que o escritório do Paraná Cidade (Maringá) terá uma extensão em Umuarama. O anúncio foi feito pelo secretário da SEDU (Secretária de Estado de Desenvolvimento Urbano), João Carlos Ortega. A conquista vai trazer rapidez nas análises dos projetos das prefeituras da região, bem como economia aos Municípios que não precisarão vir até Maringá para protocolar e acompanhar as documentações exigidas pelo Governo do Estado.

EM MARINGÁ

Ex-secretário de Turismo no município de Porto Rico, Zé Angelo esteve pela cidade canção durante o começo da semana trabalhando e conversando com os amigos que possui aqui. Já adiantou que o Tayayá Aqua Resort adquiriu enorme área em Porto Rico para construção de 252 apartamentos.

SORTUDO

Um ganhador de Fortaleza foi o único a acertar os seis números da mega-sena sorteada no último sábado (23). E teve um maringaense premiado na quina com a aposta feita em uma Lotérica na Avenida Herval no centro da cidade. O felizardo irá ganhar R$35.529,81.

LUTO

O primeiro prefeito de Alto Piquiri, Nelson Rodrigues Barbosa, faleceu no sábado (23) vítima da Covid-19. Avô do assessor da Casa Civil do governo Ratinho Junior, Vandré Fernando e pai do ex-deputado estadual, Nilton Roberto Barbosa.

CONDENADO

O deputado federal paranaense Boca Aberta (Pros-PR) teve a prisão determinada pela justiça do Paraná. O parlamentar foi condenado a 17 dias em regime semiaberto por ter perturbado trabalhadores e pacientes de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Londrina (PR), em 2017. A ordem de prisão foi emitida na última terça-feira (19).

HOMENAGEM EM APUCARANA

Dentro da programação do aniversário de 77 anos de Apucarana, a cidade irá ganhar um memorial em homenagem às vítimas da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O anúncio foi feito na sexta-feira (22/01) pelo prefeito Junior da Femac que, junto com o vice-prefeito Paulo Sérgio Vital, o secretário de Meio Ambiente, Gentil Pereira, e o superintendente da Sema, Sérgio Bobig, visitou a área escolhida no Parque Municipal Jaboti. “Vamos plantar uma muda de árvore nativa para cada uma das vítimas do coronavírus. E no entorno delas, mudas de cerejeiras japonesas, que é a árvore símbolo de Apucarana”, informou o prefeito.

GREVE??

Durante a manhã de sábado (23), cerca de 1.100 trabalhadores (as) da educação participaram da assembleia estadual convocada pela APP-Sindicato e aprovaram greve geral a partir do dia 18 de fevereiro. De acordo com o Sindicato, Educadores (as) são contrários ao modelo híbrido de Ratinho Jr., anunciada na última semana pelo governo. Vamos aguardar.

ÚLTIMA

Segunda, mais uma vez o Todo Poderoso Timão estará em campo para buscar mais 3 pontos no campeonato brasileiro e seguir firme em busca da vaga na Libertadores da América. Hoje o desafio será contra o Red Bul e o aposto em um placar tranquilo, 2×0 com gols de Gil e Fábio Santos.