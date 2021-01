Vistoria de táxis

Na manhã desta terça-feira, 26, se deu início as vistorias de táxis. Para realizar o processo, é necessário que o dono do veículo leve a documentação até a SEMUTRANS, os documentos serão verificados se estão de acordo com o que é solicitado e assim é agendado a inspeção.

Caso o carro for aprovado na vistoria, é emitido um alvará, que deve ser levado uma cópia novamente até a SEMUTRANS, desta forma o veículo recebe um adesivo de “veículo vistoriado 2021” e uma carteirinha de condutor, representando que está apto para trabalhar em Sarandi. É importante lembrar, que a conduta do motorista também é vistoriada no site do Detran, onde é verificado se o condutor tem alguma multa grave nos últimos 12 meses.

O Diretor de Transporte, Leandro Santos, comenta que: “é importante que as pessoas que trabalham táxi e transporte escolar privado, participem desta vistoria, além de padronizar este serviço, garantimos a segurança de todos, motoristas e passageiros.”

Em Sarandi, existem 13 táxis cadastrados no Departamento de Transporte, os pontos onde eles trabalham são: Antigo Pronto Socorro, Hospital Metropolitano, Praça Ipiranga e UPA.

Esse processo de vistorias seguem até o dia 02 de fevereiro.