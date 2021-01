Participe da campanha da Anna Luiza, um bebê de dois anos, que mora em Maringá e tem uma doença rara, degenerativa chamada Atrofia Muscular Espinhal (AME).

Ela faz uso de ventilação, se alimenta por sonda e realiza diversas terapias diariamente. É a doença genética de maior causa de morte de bebês. O medicamento mais eficaz no tratamento dessa doença é o Zolgensma, custa cerca de 12 milhões de Reais .

É devastador para os pais saberem que a vida do seu filho tem um preço e que não podem pagar sozinhos. O prefeito Ulisses Maia visitou a Anna e está apoiando esta causa.

Acreditamos que Maringá pode salvar a vida da Anna. Você pode nos ajudar nesta corrente do bem? Doe, compartilhe nas suas redes sociais, todo valor é importante.

PIX: 146.607.999-13

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- Agência 3531 Conta: 19600-0

BANCO DO BRASIL – Agência 0352-2 Conta 131783-0

BRADESCO- Agência 3294 Conta 1002646-6

ITAÚ- Agência 3344 Conta 48073-3