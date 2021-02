Política e Destaque

MAIS DOIS ANOS

Na próxima segunda (01) acontece a sessão especial de posse da Mesa Diretora da

Assembleia Legislativa do Paraná para o bienio 2021-2022. Atual presidente, Ademar

Traiano será reconduzido ao cargo.

DESTAQUE

No programa Pan News da Jovem Pan, o comentarista político Luiz Neto, soltou uma

bela frase que repercutiu em diversos setores: “Arrogância precede a queda”

INOVAÇÃO

A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Saúde e da Secretaria de

Aceleração Econômica, Inovação, Turismo e Comunicação, anunciou na última terça o

′Vacinômetro′ com o total de doses aplicadas no município pela campanha contra o

novo coronavírus. Assim como os boletins que indicam os casos por dia, o

′Vacinômetro′ será atualizado diariamente por meio das mídias ociais da Prefeitura

de Maringá, bem como imprensa. Os números serão atualizados sempre a partir das

19h30

EMPOSSADO

O conselheiro Fabio Camargo tomou posse na última quarta-feira (27) como o novo

presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). Eleito por

unanimidade em dezembro do ano passado, ele exercerá o cargo pelos próximos dois

anos, sucedendo o conselheiro Nestor Baptista. Conselheiro do TCE desde 2013,

Camargo exercerá pela primeira vez a presidência do tribunal.

NA CAPITAL

Conrado Ferri, diretor do hospital metropolitano de Sarandi, passou a semana em

Curitiba tratando de assuntos políticos e profissionais. Vem deixando claro que

disputará eleição em 2022 e no partido do governador Ratinho Junior (PSD).

CAPTAÇÃO E EXPANSÃO

Respeitada no mercado nanceiro, a gestora Bari Asset, responsável pelo fundo

Barigui Rendimentos Imobiliários, pretende captar 200 milhões para novas aquisições

e valorização do ativo nos próximos anos. Investidores podem comprar cotas na

bolsa de valores de São Paulo (B3). Através da sigla BARI1. A operação é coordenada

pela XP investimentos. A informação foi publicada no portal Money Times.

LUTO

Faleceu nesta semana, em Maringá, o empresário Waldir Furlan Junior, 44, conhecido

como Boris Furlan (dono do Mr. Bachir Picanha). Ele estava internado havia mais de

dez dias na UTI do Hospital Santa Casa e morreu de complicações da covid-19. Uma

pessoa muito querida e adorada pelos amigos.

CAMPANHA

Prefeito de Jesuitas, Junior Weiller esteve em Maringá pedindo voto para os prefeitos

da região referente a sua candidatura para presidente da AMP (Associação dos

Municipios do Paraná) hoje presidida pelo ex-prefeito de Pérola, Darlan Scalco. Junior

atualmente ocupa o cargo de 2º vice-presidente e tem o apoio do governador Ratinho

Junior.

MUDANÇA EM CURITIBA

Tiago Waterkemper trocou de cargo na capital do estado, deixou a chea de gabinete

da deputada estadual Maria Victoria e agora está no primeiro escalão da prefeitura de

Curitiba, assumiu o ICS (Instituto Curitiba de Saúde).

OPORTUNIDADE

O programa Senac de Gratuidade, com o apoio da Prefeitura de Maringá, está

oferecendo 30 bolsas gratuitas para o curso “Qualidade no Atendimento ao Cliente”. A

formação, de 40 horas, ocorrerá das 19h às 22h, entre os dias 18 de fevereiro e 8 de

março, de forma remota. O público-alvo é de maringaenses, maiores de 16 anos, com

Ensino Fundamental completo.

FUTEBOL PROFISSIONAL

Agora, com o registro do Aruko Esporte Clube Brasil, do Alex Santos, Maringá tem três

clubes de futebol registrado na Federação. Com certeza este novo time será sucesso,

pois a gestão do Instituto Alex Santos sempre foi elogiada pelo prossionalismo e

agora não será diferente.

DIA OU NOITE?

O vereador Dr. Manoel Sobrinho está propondo que as sessões da Câmara de

Maringá, às terças voltem ao horário noturno e não mais às 9h30.

RUMO AO TETRA

Meu time, o todo poderoso Timão já foi campeão mundial em duas oportunidades,

2000 contra o Vasco da Gama e 2012 contra o forte time do Chelsea, mas já

comemorei muito também em 99 quando o Manchester United venceu o Palmeiras e

agora em 2021 não será diferente, mas acredito que será mais fácil, pois o Bayer é

super favorito é deve golear o time alviverde.

NOVO LÍDER

Deputado estadual, Do Carmo agora como 2º vice-presidente da Alep, deve passar a

liderança do bloco partidário PSL/PTB para o colega Emerson Bassil eleito em 2018

com 17626 votos.

ÚLTIMA

Secretaria de Assuntos Metropolitanos e Institucionais de Maringá, comandada pelo

competente Fausto Herradon, já tem página no Facebook e por lá todas as

informacoes são postadas praticamente em tempo real. E falando em rede social, o

secretário criou seu perfil no Facebook e já possui milhares de seguidores.