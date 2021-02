Musa de Santa Catarina causa engarrafamento na maior avenida do país

Em preparação para a grande final do Musa do Brasil 2020, que acontece em São Paulo no dia 06 de março, a Musa do estado de Santa Catarina Andréia Menegon literalmente parou o trânsito da principal avenida do país.

Ousada, a beldade posou para uma marca de lingeries e mostrou um corpo perfeito. À bordo de um body vermelho e um fio dental com brilhantes a loira causou um verdadeiro engarrafamento da Av. Paulista.

A modelo também aproveitou para mostrar toda sua ousadia e desfilou com a faixa de musa do seu estado. “Os paulistas me amam. Toda vez que venho à São Paulo recebo muito carinho e afeto das pessoas da cidade“, disse durante o ensaio.

Andreia está confiante no título nacional e segue na preparação para a disputa. “Infelizmente devido à pandemia não foi possível para a organização realizar o evento que estava previsto para dezembro. Tomara que agora dê certo! Estou em preparação total com foco no título!”. (foto Ernesto Eillers / Ag. Luxxus)