Política em Destaque

ACABOU O MISTÉRIO Famosa esquina de Maringá, Rua Padre Germano Jose Mayer com a Rua Tome de Souza, terá uma unidade do Jeronimo Track Burger, marca do Grupo Madero, criada pelo empresário e chef Junior Durski. O nome Jeronimo é uma homenagem ao tataravô do chef, que foi o primeiro polonês a imigrar oficialmente para o Brasil. A marca aposta na categoria fast casual com preços bem acessíveis e atendimento rápido, com foco nos millennials, consumidores que buscam agilidade, ambiente exclusivo, personalização, tecnologia e ingredientes de qualidade- marca registrada do chef.

POSSE No próximo dia 10, o prefeito de Icaraíma, Marcos Alex, assumirá a presidência da AMERIOS (Associação dos Municípios na Região de Umuarama) em substituição ao competente ex-prefeito de Brasilândia do Sul, Marcio Marcolino que atualmente esta trabalhando na assessoria do deputado federal Sérgio de Souza.

AMENORTE Associação dos Municípios do Médio Noroeste do Estado do Paraná com base em Cianorte tem como Presidente o competente prefeito de Tapejara, Pezão e vem desenvolvendo um trabalho muito elogiado neste começo de ano.

INOVAÇÃO A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Aceleração Econômica, Inovação, Turismo e Comunicação, anunciou na última terça o ′Vacinômetro′ com o total de doses aplicadas no município pela campanha contra o novo coronavírus. Assim como os boletins que indicam os casos por dia, o ′Vacinômetro′ será atualizado diariamente por meio das mídias oficiais da Prefeitura de Maringá, bem como imprensa. Os números serão atualizados sempre a partir das 19h30

BOA CONTRATAÇÃO Helmer Romero é o novo diretor de Turismo de Maringá, diretoria vinculada à Siacom (Secretaria Municipal de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação). Já foi diretor-executivo do Maringá e Região Convention & Visitors Bureau.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA O novo presidente é o desembargador José Laurindo de Souza Netto, que atuou como 2º vice-presidente do Tribunal no último biênio. Ele substituiu o desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, que comandou órgão entre 2019 e 2020.

BIKE Prefeito de Maringá, Ulisses Maia, prefeito de Mandaguaçu, Indio, secretário de assuntos metropolitanos e institucionais de Maringá, Fausto Herradon e o vereador Onivaldo Barris já começaram a discutir a implantação de uma ciclovia entre o distrito de Iguatemi e o município de Mandaguaçu.

2022 Ex-governador do Paraná, Beto Richa, mesmo longe dos holofotes vem recebendo diariamente prefeitos e vereadores que foram companheiros durante toda sua gestão. A pauta sempre gira em torno de uma futura candidatura, mas por enquanto tudo segue indefinido.

SUSPENSO Com a decisão do governo do estado, de suspender o ponto facultativo e determinar expediente normal nos próximos dias 15, 16 e 17, a Prefeitura de Maringá resolveu seguir os passos e determinou o expediente normal na cidade canção.

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS A Frente Parlamentar sobre o Pedágio da Assembleia Legislativa do Paraná deu início semana passada às audiências públicas regionais para debater o novo modelo de pedágio proposto pelo governo Bolsonaro e apoiado por Ratinho Jr. As primeiras reuniões aconteceram na sexta-feira (5) em Cascavel e no sábado (6) em Foz do Iguaçu. Em Maringa sera no dia 25 de fevereiro.

SEM FOLGA Aproveitando o domingo de sol que fez, a Prefeitura de Maringá realizou recape nas avenidas São Paulo, Bento Munhoz da Rocha, Herval e João Paulino Vieira Filho. Na Zona 4 uma equipe da Secretaria de Limpeza Urbana fez roçadas.

NA ATIVIDADE Felipe Maia, ex-vereador na cidade de Paicandu, agora está assessorando o deputado estadual, Delegado Jacovos na região da Amusep. Com certeza uma ótima aquisição na equipe do parlamentar.

TRABALHANDO MUITO Secretário de saúde de Maringá, Doutor Marcelo Puzzi (Cardiologista), foi empossado na última quinta-feira no auditório Helio Moreira com a presença de diversas autoridades, mostrando que prestigio tem, inclusive o chefe da casa civil, Guto Silva fez questão de estar presente. Durante o final de semana a agenda do novo secretário foi bastante intensa.

NA COLA Falando em Guto Silva, o vereador Onivado Barris cobrou o chefe da casa civil sobre a trincheira do distrito de Iguatemi, e a resposta foi otimista e com certeza essa obra vai beneficiar milhares de pessoas que transitam por ali todos os dias.

INOVAÇÃO A XP Investimentos lançou um cartão de crédito para seus clientes investidores. Interessados devem aguardar na fila de espera. Dentre os diferenciais, anuidade 0 e o retorno de 1% das faturas pagas para novos investimentos. A corretora intermedia a compra de Tesouro Direto, fundos diversos, ações na bolsa, certificados internacionais, previdência privada e renda fixa.

EXCELENTE No último dia 3 de fevereiro as empresas Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google e Microsoft divulgaram seus balanços do fim do ano. Todas elas conseguiram entregar ótimos resultados, muito acima das expectativas, animando investidores.

VOLTARAM Prefeita de Astorga, Suzie Pucillo e o vereador de Itambé, Elias Cesar estão trabalhando normalmente depois do período de quarentena que passaram. Duas grandes lideranças na região da amusep que foram infectados com o covid-19 e já estão 100% recuperados.