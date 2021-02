Todo mundo pra fora

Uma mansão preta, localizada na esquina das ruas Germano Mayer e Estácio de Sá, na Zona 2, foi alvo de ação policial no sábado por ser uma casa de prostituição de alto nível,. No local havia garotas de pouca idade e clientes de alto nível, “que não gostaram das fotografias e filmagens feita por populares”. A informação está no Já Jornal.

“A ação ganhou as redes sociais e os comentários foram muitos. Ainda nada foi divulgado sobre os proprietários deste bordel e nem sobre frequentadores e garotas de programa. Apenas boatos de que haviam meninas menores de idade, mas nada de oficial”, diz a matéria. O local, que pertenceu ou pertence a um cabeleireiro de Maringá, já foi residência de um ex-prefeito, que saiu dali para uma mansão própria. (via Angelo Rigon)