Política em Destaque

NÃO TEVE!!

O delegado-geral da Polícia Civil do Paraná, Silvio Jacob Rockembach, informou no domingo, 21, que o Governo do Estado do Paraná buscará reparação dos danos causados e responsabilização dos responsáveis pela suspensão do processo seletivo para delegados, investigadores e papiloscopistas. As provas aconteceriam no domingo e a suspensão foi comunicada oficialmente pelo Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná, contratado para organizar o concurso, às 5h42, poucas horas antes do início da aplicação. O governador Carlos Massa Ratinho Junior afirmou em suas redes sociais que essa é uma situação inaceitável. “Concursandos de todo o país se deslocaram para Curitiba e região para realizar o concurso. Não compactuamos com esse desrespeito”.

ATENCAO MARINGA

Depois de conquistar várias cidades do Brasil, a maior rede de Porco e Chope do Brasil, chega para conquistar Maringá. O Porks Maringá chega trazendo os melhores chopes artesanais da região, muito Rock, Blues e Jazz, além de petiscos a base de porco, a carne mais consumida no mundo e que vem ganhando a cada dia, mais admiradores. Será na Avenida Humaita, 668.

FLORAI

O primeiro município da macrorregião a aderir à campanha educativa digital #patrulhapelavida, lançada pela Prefeitura de Maringá, foi o município de Florai. A campanha visa mobilizar e reforçar a conscientização entre a população e evitar a transmissão da Covid-19.

MUDANÇA

Ex-prefeito de Atalaia, Fabio Vilhena (PSD), vai assumir nesta segunda (22) o escritório regional do Paraná Cidade. Vai substituir a Miro Falkemback, que irá assumir outro cargo no governo estadual, provavelmente na Sanepar. O escritório do Parana Cidade é o maior do estado, com 111 municípios sob seu comando.

NOVA REDE SOCIAL

O ClubHouse é o aplicativo do momento. Através de salas (“clubs”), os participantes só podem comunicar por áudio. Cada “club” comporta até 5.000 participantes. Para fazer parte da conversa, basta “levantar a mão”, e assim, mediante a permissão do anfitrião, falar com todos os participantes. Paul Davison e Rohan Seth, fundadores do app, definem o Clubhouse como “um programa de rádio moderno, que promove a troca de experiências sobre diversos assuntos”. A brincadeira já contagiou celebridades, famosos, políticos e grandes marcas. Para participar é necessário um convite.

UNIAO

Ótima a decisão dos prefeitos da AMUSEP em adotar um decreto único com regras de prevenção ao coronavírus. Importante buscar esse entendimento por uma razão simples: a pandemia é inimigo comum e, portanto, deve ser enfrentando de forma conjunta. Não há margem para relaxamento com a medidas de prevenção e todos devem se envolver nesse esforço.

DESTAQUE

Hospital Universitário de Maringá (HU), o único do Paraná a participar de um estudo internacional do Núcleo de Pesquisas Clínicas para avaliar a eficácia e a segurança de um remédio que pode combater o coronavírus. O medicamento é analisado para pacientes com sintomas leves e moderados e também do grupo de risco. Mesmo com a vacina, é importante ter medicamentos para tratar a doença e evitar complicações.

AUTONOMIA, SERA?

Na tentativa de minimizar interferências políticas no Banco Central, pressionado por investidores, a Câmara aprovou o Projeto de Lei que garante autonomia aos gestores da instituição. Na teoria, o Presidente da República poderá indicar os diretores, mas não poderá demitir enquanto não encerrar o mandato. Atualmente a pasta é comandada pelo economista Roberto Campos Neto.

MAIS LEITOS DE UTI

O Hospital Metropolitano, de Sarandi, recebeu no sábado, 20, os equipamentos necessários para disponibilizar mais 20 leitos de UTI exclusivos para covid-19. Agora, o hospital passa a contar com 45 leitos de UTIs para pacientes agravados pelo coronavírus, reafirmando-se como a mais importante referência de atendimento intensivo do interior do Paraná no contexto da pandemia. O diretor-geral do hospital, Conrado Ferri, tratou da obtenção dos equipamentos diretamente com o governador Ratinho Junior e o secretário de Saúde, Beto Preto.

SAIU

Alex Canziani, ex-deputado federal e pai da deputada federal Luísa Canziani, confirmou na última sexta-feira (19) saída do PTB após 30 anos de filiação e ainda não revelou o caminho a seguir, mas tem convites para diversos partidos. Nos bastidores se comenta muito que o destino de Canziani, na janela de transferência em março do próximo ano, deve ser o PP, legenda que poderia reeleger Luísa com mais facilidade na eleição de 2022.

ABSOLVIDO

O ex-governador Beto Richa foi absolvido pela Justiça Federal. Sofria uma acusação de desvio de verba quando era prefeito de Curitiba. O dinheiro era um repasse do Ministério da Saúde para a reforma de três unidades de atendimento ao público. O juiz Nivaldo Brunoni, da 23ª Vara Federal em Curitiba, concluiu que o Ministério Público Federal (MPF) não apresentou provas que sustentassem a denúncia.

AMUVI

Nesta segunda (22) acontece em Curitiba, reunião com todos os prefeitos da região do Vale do Ivaí. O chefe da casa civil, Guto Silva estará recebendo os gestores públicos para uma importante reunião, na pauta os investimentos necessários em cada município. Atual Presidente, o prefeito Galo de Faxinal, está otimista em relação a recursos envolvendo o governo estadual.

GOVERNADOR EM PONTA GROSSA

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assina nesta segunda-feira (22) a ordem de serviço da construção do Condomínio do Idoso de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Serão 40 casas exclusivas para a terceira idade. A iniciativa do Paraná é organizada a partir de um aluguel social de 15% do salário-mínimo (R$ 165,00). O investimento da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) é de cerca de R$ 4,4 milhões.

EMPREGO

Tem 12 mil vagas para trabalho no Paraná. É que o IBGE publicou edital para a contratação de 12 mil recenseadores. As inscrições variam de R$ 25,77 a R$ 39,49 e o salário varia de R$ 1.700,00 a R$ 2.100,00.

EM BOAS MAOS

Ídolo do Atheltico Paranaense e atualmente no futebol chinês, o atacante Marcelo Cirino faz sua recuperação de cirurgia no ligamento cruzado anterior com os competentes fisioterapeutas maringaenses, Marcelo Rui e Edson Lambari.

PROTESTO

Na manhã de sábado (20), cerca de 300 pessoas se reuniram para protestar contra a instalação de um pedágio na PR-445. A manifestação foi às margens da rodovia, próximo ao antigo posto Serrinha. A praça de cobrança seria construída no trecho urbano da rodovia, na altura da Eletrosul, e separaria as zonas urbana e rural de Londrina. O pedágio está previsto no novo modelo de concessão das rodovias paranaenses. A tarifa inicial seria de R$ 9,35, mas após as obras de duplicação o valor poderia passar dos R$ 13,00. O objetivo da manifestação foi sensibilizar o governo do estado e Ministério da Infraestrutura sobre os prejuízos a Londrina, Tamarana e outros municípios, caso o pedágio seja instalado.

EVENTO CANCELADO

A secretaria de Assuntos Metropolitano e Institucionais de Maringá, comunicou o adiamento do encontro com prefeitos da macrorregião, sobre o Incremento de Receitas Municipais, que seria realizado no dia 24 de fevereiro. A mudança se deu em razão da publicação do decreto nº 504/2021 pela Prefeitura de Maringá, com medidas adotadas para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, considerando o aumento e a gravidade nos casos de Covid-19 na cidade. Ainda não tem a nova data prevista para a realização do encontro.

ULTIMA

Expulsão injusta do lateral Rodinei de 1 milhão de reais. O Flamengo tem uma equipe excelente e no decorrer do jogo acredito que iria conseguir a virada jogando o futebol que vinha praticando e dominando a partida. A expulsão serviu para manchar a partida e a atuação do árbitro foi decisiva para definição do campeão brasileiro 2020/2021.