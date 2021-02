O que Michelle Bolsonaro faz sorrateiramente em Maringá?

Máfia, lavagem de dinheiro, comissão para a mulher do presidente da República, UniCesumar, Maringá. São palavras que estão num dos mais recentes vídeos do filósofo Paulo Ghiraldelli. Esta é a terceira grande repercussão nacional sobre o assunto envolvendo o tema, ainda não abordado por mídias locais.

“Michelle tem negócios em Maringá. Mas do que se trata? Que mistério é esse? Isso tem a ver com a universidade de catequese de indígenas. A UniCesumar pega milhões do MEC para um estranho projeto puramente ideológico. Mas também com outras funções ainda menos nobres”. (inf Angelo Rigon)