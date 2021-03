Política em Destaque

REFLEXÃO Nunca imaginávamos que um vírus impactaria tanto a sociedade, fazendo-a refletir sobre os comportamentos e emoções. A pandemia deixará os brasileiros mais fortes perante as ações de melhoria da saúde mental e da saúde no geral. Dessa forma, refletir a importância da convivência saudável no ambiente familiar, no trabalho e na sociedade é uma saída para compreender os comportamentos e as emoções. Assim, entenderemos mais o outro.

FECHOU Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano, já comunicou que os atendimentos na ALEP estarão suspensos a partir desta segunda-feira até o próximo dia 08.

POSITIVADOS O deputado estadual Soldado Adriano José, do Partido Verde, de Maringá, testou positivo para a Covid-19. Ele está em isolamento social e tomando medicamentos recomendados. Os funcionários de seu gabinete também estão em isolamento domiciliar assim como o coordenador regional da casa civil em Maringá, Walter Guerrles.

QUALIDADE DE VIDA Prefeito reeleito Rodrigo Amado, de Ourizona, está com dois projetos quase finalizados em seu município: uma quadra de bocha profissional e uma piscina aquecida.

DESTAQUE Na tarde do último sábado (27) o prefeito de Engenheiro Beltrão, Garbin Junior, fez a entrega de 100 cestas básicas ás famílias carentes do município, A ação solidaria foi encabeçada pelo empresário Clodoaldo Peletero, ele que é proprietário do Quintal Pesqueiro e das empresas Nutrimag e Confort Bio.

JOGO SUSPENSO A Prefeitura de Maringá não autorizará a realização do jogo de futebol agendado para a próxima quarta, 3, no estádio Willie Davids. A disputa seria entre o Maringá Futebol Clube e o Coritiba, pelo campeonato paranaense. A decisão respeita as determinações do decreto estadual 6983/2021, que não considera a atividade como essencial no período de pandemia, bem como a recomendação 01/2021 do Ministério Público.

13,9 MILHÕES É o número oficial de desempregados no Brasil, segundo o último balanço do IBGE, realizado em Dezembro/2020, com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad).

LUTO NO FUTEBOL Faleceu em Sarandi, no último sábado Elnio Silveira Pohlmann, o popular Apucarana. Ele foi uma das figuras mais presentes no futebol profissional de Maringá, tendo participado da fundação do Grêmio de Esportes Maringá, em 1974, do Grêmio Esportivo Paranaenses e do Maringá Atlético Clube. Ele era proprietário da Evidência Comunicação e do GEM Esportivo Maringá, e também era conhecido por realizar pesquisas políticas. “Um homem sem papas na língua, empunhando a bandeira da temeridade. No meio de tudo isso, o inegável é que o seu nome está indelevelmente marcado na história da cidade, quer queiram, quer não queiram”, escreveu a seu respeito Antonio Roberto de Paula.

SOCIAL Com a ajuda do PROVOPAR de Maringá e a Secretaria de Assuntos Metropolitanos, o município de Iguaraçu conseguiu implantar o programa de voluntariado. Bela iniciativa do prefeito Eliseu da Farmácia e a primeira-dama do município, Eliana Ribeiro. Ao longo dos seus 38 anos, o PROVOPAR vem atuando em diversas frentes em todo Paraná, sempre com apoio do voluntariado do município a partir de doações.

ZOOLOGICO Neste domingo (28), foi apurado pelo Bom dia Paraná, da RPC, que um hospital de Cascavel precisou recorrer ao Zoológico do município para conseguir realizar o atendimento aos pacientes com o novo coronavírus. Segundo informações, o local recebeu nove bombas de infusão. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), os hospitais da região de Cascavel têm a taxa de ocupação de 98% nos leitos de UTI para adultos por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

COMEÇOU A partir das 8h desta segunda, o contribuinte pode começar a prestar contas com o Leão. Começou o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2021 (ano-base 2020). O programa para computador está disponível na página da Receita Federal na internet desde a última quinta-feira (25). O prazo de entrega vai até as 23h59min de 30 de abril. Neste ano, o Fisco espera receber 32.619.749 declarações. No ano passado, foram enviadas 31.980.146 declarações. Pelas estimativas da Receita Federal, 60% das declarações terão restituição de imposto, 21% não terão imposto a pagar nem a restituir e 19% terão imposto a pagar.

INTEGRAÇÃO A partir do dia 1º o Grupo de Gestão Integrada (GGI) e as forças de segurança e fiscalização do Governo do Paraná integram suas atividades para fazer cumprir o decreto estadual 6983/2021 em prevenção ao coronavírus, vigente até o dia 8 de março. Vistorias durante o dia serão por conta do GGI, entre 9h e 14h, entre 14h e 19h e entre 20h e 1h da madrugada, com saídas da sede da GM. E à noite sairão comboios do 4º Batalhão de Polícia Militar de Maringá. Todos os casos flagrados em irregularidades gerarão boletins de ocorrência policial. Em casos flagrados de descumprimento do decreto, a pessoa poderá ser encaminhada ao 4º BPM para assinar um Termo Circunstanciado (TC), o que já fica como registro policial.