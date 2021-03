Tarzan moderno residia em árvore em Curitiba

Com a crise econômica provocada pela pandemia de coronavírus em Curitiba, um homem de 39 anos construiu uma casa em uma árvore com pedaços de madeira e lona na Avenida Cândido Hartamann, próxima ao Parque Barigui, o mais famoso da capital do Paraná, e residia no local há uma semana.

O Tarzan moderno construiu uma residência com vista para o parque, infraestrutura que permitia que ele tomasse café em uma mesa instalada no solo e com direito a armário para mantimentos. Ele tinha ainda instrumentos para a prática de rapel.

Mas na quinta-feira uma equipe da Guarda Municipal de Curitiba, da Fundação de Ação Social (FAS) e da Secretaria do Meio Ambiente foram até o local para retirar o Tarzan curitibano, que abandonou a residência e acompanhou a demolição do “lar doce lar”. (inf Blog do Tupan)