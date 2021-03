Vítima da covid-19, morre o Coronel Padilha

Faleceu na noite desta segunda-feira, 8, no Hospital Bom Samaritano, em Maringá, o coronel Antonio Roberto dos Anjos Padilha, que foi comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, comandante do 3º Comando Regional de Polícia Militar e secretário municipal de Segurança Pública e de Serviços Públicos.

Padilha estava na semana passada no quarto, mas seu estado piorou e foi para a UTI. Aposentado da PM, onde ingressou em 1985, ele tinha 55 anos de idade. Trabalhou na Polícia Rodoviária de Maringá e Cascavel, e no BPM de Londrina e Maringá, além do 2º Comando Regional de Londrina. Padilha, cidadão honorário de Maringá, estava internado desde a semana passada. (inf Angelo Rigon)