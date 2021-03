Mulher é presa por roubar e manter caminhoneiros do Paraná em cárcere privado

Marupiara Ramos Jardim Medeiros foi presa acusada de participar de uma quadrilha que rouba e mantém em cárcere privado caminhoneiros.

Segundo as investigações da 71ª DP (Itaboraí), a mulher seria a responsável por tomar conta dos cativeiros das vítimas em uma comunidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ela também utilizava maquininhas de cartões para fazer saques e compras com os valores depositados em suas contas correntes.

De acordo com a delegada Norma Lacerda, titular da 71ª DP, pelo menos quatro registros semelhantes foram feitos na delegacia, entre dezembro do ano passado e janeiro de 2020. Em três deles, caminheiros do Paraná, que estavam retornando para a casa foram atraídos por empresas fantasmas, através de um aplicativo de transporte de cargas, para realizar uma entrega em seu estado de origem. (inf IstoÉ)