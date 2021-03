A despedida do Coronel Padilha

Aconteceu na tarde desta terça-feira, 9, no Crematório Angelus, a despedida do coronel aposentado Antonio Roberto dos Anjos Padilha, falecido na segunda-feira à noite aos 55 anos de idade. Vítima da covid-19, ele comandou o 4º Batalhão da Polícia Militar de Maringá, o 2º (Londrina) e o 3º Comando Regional de Maringá, depois de ter trabalhado na Polícia Rodoviária e no BPM londrinense.