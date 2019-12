6 de janeiro será o dia de pico nos aeroportos na temporada de festas, diz governo

A primeira segunda-feira de 2020 deverá ter meio milhão de pessoas circulando pelos principais terminais do país. Oferta de assentos em voos nacionais crescerá 4,6% sobre o mesmo período do ano passado; a de voos internacionais cairá 10%. Movimentação de passageiros no Aeroporto de Congonhas, Zona Sul de São Paulo, durante o carnaval. Festas de fim de ano devem levar 13 milhões de pessoas aos terminais mais movimentados do Brasil

Ainda está em dúvida de quando voltará das festas de fim de ano? Se for de avião, evite o dia 6 de janeiro.

A primeira segunda-feira de 2020 será o dia de maior movimento nos aeroportos entre todos da temporada das festas: 556 mil pessoas estarão circulando pelos principais terminais do país, estima o governo.

O segundo dia de pico será 23 de dezembro, com mais de 546 mil passageiros.

Ao todo, a movimentação de passageiros no período, considerando voos domésticos e internacionais, deve ter um aumento de 2,3% em relação ao ano anterior, diz a Secretaria Nacional de Aviação Civil, chegando a 13,3 milhões de passageiros.

A oferta de assentos em voos domésticos deve ser 4,6% maior do que no fim de ano 2018/2019. Para voos internacionais, a oferta deve encolher 10%.

Meta de pontualidade

Desde a última segunda (16), a pontualidade dos voos nos 16 principais aeroportos brasileiros é feita pela Operação Fim de Ano, que vai até 10 de janeiro.

O objetivo é manter o índice médio de atrasos de pousos e decolagens abaixo de 15%. A meta é definida pela Conaero (Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias).

Os 16 aeroportos monitorados representam 81% do fluxo total de passageiros no país. São eles: Belém, Brasília, Campo Grande, Congonhas (SP), Confins (MG), Curitiba, Galeão (RJ), Fortaleza, Guarulhos (SP), Manaus, Porto Alegre, Recife, Salvador, Santos Dumont (RJ), Viracopos (SP) e Vitória.

Juntos, eles devem registrar mais de 82 mil pousos e decolagens entre voos domésticos e internacionais desde o último dia 16 até 10 de janeiro.

Direitos em caso de atrasos de voos:

Direitos em casos de voos cancelados:

