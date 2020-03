A Prefeitura de Maringá informa que a partir desta quarta a Praça de Atendimento no Paço Municipal estará fechada

A decisão integra o conjunto de medidas adotadas pelo município de prevenção ao coronavírus, que busca reduzir a aglomeração de pessoas como instrumento fundamental para evitar a circulação viral e, em consequências, contaminações. As demandas dos contribuintes devem ser encaminhadas via Ouvidoria Municipal (telefone 156) caso não sejam resolvidas dentro do site da prefeitura, que oferece solução em diversas áreas.

A nota da prefeitura ressalta que todos os prazos estão suspensos por 30 dias e que as secretarias não darão atendimento.