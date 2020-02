”A simetria do meu corpo com o circuito de Mônaco ajudou na escolha”, declara brasileira eleita Musa da Fórmula 1 pela Playboy

A playmate brasileira, Poliana de Paula, é a estrela do ensaio da Playboy Espanha com o tema “corrida de carros”, com fotos feita na pista de Adria International Raceway, em Cavanella Po ., Itália. Com o sucesso das fotos clicadas entre os carros de corrida automobilística, a modelo fez uma revelação inusitada sobre o novo convite para capa da Playboy, em que a elege como a Musa da Fórmula 1. A simetria entre as curvas do seu corpo e o circuito internacional de Mônaco a ajudou a ser escolhida para ser a Musa da Fórmula 1. “Foi uma seleção difícil, mas a Playboy não revelava qual era o critério, só soube que eles comparavam as curvas das modelos com a pista de corrida depois que recebi a notícia positiva”.

O ensaio de Poliana entre os carros está ultrapassando as metas de vendas da Playboy Espanha, onde já conseguiu vender cerceando 25 mil exemplares (edições online e impressas) na Espanha.